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Никто в НАТО никогда не получал такой помощи, как Украина не в НАТО – посол Польши

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 08:38
Никто в НАТО никогда не получал такой помощи, как Украина не в НАТО – посол Польши - Фото
Бартош Цихоцкий (фото - ЕРА)

Ни одно государство Североатлантического альянса не получало такой помощи, какую получает от стран этого объединения Украина, которая не входит в НАТО. Эту мысль озвучил в интервью Polska Times польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий.

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Он напомнил, что с 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины.

"Это беспрецедентно. Ни одно государство НАТО никогда не получало такой помощи, как Украина, не входящая в НАТО. Это касается и самого углубленного разведывательного и спутникового обеспечения, а также обучения украинских солдат на полигонах в Великобритании, Польше, США и других странах", – отметил он.

Дипломат предостерег, что международное сообщество "не может допустить" военного или социально-экономического коллапса Украины – "нужны и дальнейшие усилия, пока Украина не выстоит против нападения, а затем поддержка на долгие годы вперед в процессе восстановления". Если демократический мир перестанет поддерживать Украину, сказал Цихоцкий, это покажет другим агрессорам, "что политика попрания международного права окупается".

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Цихоцкий был единственным послом, который остался в Киеве при большом вторжении. По его словам, "мы в Польше были уверены, что украинцы не сдадутся".

"Не в Варшаве делались заявления, что России потребуется 72 часа, чтобы захватить Киев", – пожурил он некоторых союзников.

На вопрос, верит ли он в победу Украины в этой войне, посол ответил – "да я и не сомневаюсь".

"Если не произойдет какой-то непонятный поворот, который заставит Запад перестать поддерживать Украину и наказывать Россию санкциями, мне сложно даже придумать причину, по которой это может не произойти. Украина будет защищаться. Это только вопрос времени, масштабов жертв и разрушений", – подытожил он.

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Евгений Пилипенко
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Бартош Цихоцкий война польша прогноз поддержка военная помощь союзники
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