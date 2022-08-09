Польша: ЕС нужна реформа, потому что сейчас Германия и Франция "главные" среди равных

Евросоюзу нужна глубокая реформа, которая вернула бы общее благо и равенство на первое место в принципах, потому что сейчас в ЕС "формальная демократия и де-факто олигархия, где власть – в руках сильнейших", например, Германии и Франции. Об этом в авторской колонке для The Spectator написал польский премьер Матеуш Моравецкий.

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По его мнению, ЕС сталкивается с растущими недостатками в соблюдении свободы и равенства всех членов.

"Мы все чаще слышим, что не единогласие, а большинство должно решать будущее общества. Уход от принципа единогласия приближает нас к модели, в которой более сильные и большие доминируют над более слабыми и меньшими. <...> Каждая страна должна быть равной, но политическая практика показала, что голоса Германии и Франции важнее всего", – посетовал Моравецкий.

При этом, пишет министр, звучат голоса, предлагающие отменить правило единогласия, "чтобы действия ЕС еще больше, чем раньше, зависели от решений Германии".

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Польский премьер аргументировал, что "это плохая идея", если бы в последние годы Европа поступала так, как хотела Германия.

"Если бы вся Европа последовала за Германией, не только по СП-1, но и по СП-2, зависимость от российского газа, путинского инструмента шантажа, была бы почти необратимой. Если бы Европа приняла предложение Германии в июне 2021-го о саммите ЕС-РФ, Путин, вероятно, был бы признан полноправным партнером и получил бы гарантию, что ЕС не предпримет никаких реальных действий в защиту Украины, а санкции могли быть сняты", – написал он, добавив и об оружии ФРГ для Украины.

Защиту ЕС от "тирании большинства" обеспечивает принцип единогласия, сделал он вывод. Моравецкий признаёт: поиски компромисса между 27 странами "иногда могут вызывать разочарование", и компромисс может не удовлетворить всех в полной мере.

"Однако это гарантирует, что каждый голос будет услышан, а принятое решение будет соответствовать минимальным ожиданиям каждого государства-члена", – подчеркнул автор статьи.

Евгений Пилипенко

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