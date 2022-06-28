UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боррель выступил за реформу ЕС: решения должны приниматься большинством – не единогласно

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 07:10
Боррель выступил за реформу ЕС: решения должны приниматься большинством – не единогласно - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

На фоне возможного расширения Европейскому Союзу надо отходить от принципа единогласия во внешней политике и принимать все больше решений большинством голосов стран-членов. О необходимости такой реформы верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал колонку на сайте Европейской службы внешних дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Боррель отметил, что на повестке дня стоит расширение ЕС, ведь признана европерспектива Украины, Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан. По его словам, по мере расширения должен реформироваться и процесс принятия решений в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что расширенный ЕС должен быть в состоянии действовать. По его мнению, этого можно добиться сокращением применения правила единогласия при принятии решений во внешней политике и других сферах. Больше решений надо принимать квалифицированным большинством, считает Боррель.

Он призывает "убрать мертвый груз единогласия" и в аргументации своей позиции выделил в частности такие факторы:

– расширение ЕС – не одолжение или уступка, а стратегический интерес Евросоюза. По мере предыдущих волн расширения исторически проводились институциональные реформы в ЕС;

– ЕС уже ранее расплачивался за принцип единогласия, принимая затянутые и слабые решения. Война РФ против Украины – ускоритель истории, она подчеркнула необходимость принятия решений в режиме реального времени;

– ЕС действовал решительно в первые недели после широкомасштабного вторжения России, но затем начались проблемы с принятием шестого пакета санкций против РФ, в частности под них не попал Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);

– случалось так, что одна страна блокировала решение по процессу евроинтеграции Северной Македонии и Албании, на которое были согласны другие члены ЕС. Если страны заранее будут знать, что решения могут принять большинством, у них появится стимул для переговоров и поиска консенсуса. Если они знают, что могут заблокировать любое решение самостоятельно, этого стимула нет.

Читайте также: В Кабмине прогнозируют: на членство Украины в ЕС может уйти семь лет

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС реформа большинство Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 