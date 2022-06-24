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В Кабмине прогнозируют: на членство Украины в ЕС может уйти семь лет

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 10:35
В Кабмине прогнозируют: на членство Украины в ЕС может уйти семь лет - Фото
Флаг Евросоюза (Фото - EPA)

На полноценное вступление Украины в Европейский Союз может уйти семь лет, это позитивный сценарий, ведь надо имплементировать большой массив законодательства ЕС. Об этом заявила в эфире национального телемарафона гендиректор правительственного офиса по координации евроинтеграции Наталья Форсюк.  

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Она не видит препятствий для членства Украины в ЕС, но объяснила, что процедура будет длительной, в частности надо выполнить рекомендации из вывода Еврокомисии. По ее словам, по всем условиям у Украины есть прогресс – их надо выполнить, а не начинать что-то заново.

После этого страны ЕС должны поддержать открытие переговоров с Украиной (по прогнозу Форсюк, это может случиться в начале 2023 года), а Киев – имплементировать законодательство Евросоюза, что также является длительной процедурой.

"Считаю, что нет (шансов вступить в ЕС в 2023 году. – Прим. Ред.). Это невозможно процедурно, не потому что Украина не справится… По анализу, семь лет – это очень хорошо. Я думаю, что исходить надо из этого… Раньше этого времени – очень маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нам надо не только принять, а и имплементировать в нашу повседневную жизнь. То есть мы должны полностью жить по законам Европы – экономически, политически, судебно. Это не может случиться за год", – объяснила она.

Она также отметила, что статус кандидата в ЕС – это не обещание, но юридическое закрепление европейского будущего, при выполнении бюрократических процедур Украина станет полноценным членом Евросоюза. 

Кроме того, отметила Форсюк, статус дает доступ к структурным фондам ЕС – финансовым инструментам, которые доступны только странам-кандидатам. По ее словам, это не только кредиты, но и помощь на более выгодных условиях.

Читайте также: ЕС немедленно начинает подготовку к интеграции Украины в европейские структуры – Боррель

Марк Сировой
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Наталья Форсюк ЕС кандидат членство
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