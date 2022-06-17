Украине дали план, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, а также предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Согласно плану, от Украины ожидают ряда реформ, в частности антикоррупционных.
Необходимые шаги:
- принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей КСУ, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- усиление борьбы с коррупцией, завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
- обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
- принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
- должен заработать "антиолигархический" закон;
- привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским;
- завершить реформу законодательной базы для нацменьшинств и разработать механизмы ее внедрения.
- Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
- 23-24 июня состоится заседания Евросовета, где могут утвердить решение.
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