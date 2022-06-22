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Украина намерена выполнить рекомендации по вступлению в ЕС еще до конца года – Стефанишина

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 18:45
Украина намерена выполнить рекомендации по вступлению в ЕС еще до конца года – Стефанишина - Фото
Ольга Стефанишина (фото - скриншот из видео)

Украинское руководство рассчитывает еще до конца года выполнить рекомендации Европейской комиссии, связанные с предоставлением статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сказала на брифинге в Украинском медиа-центре.

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Вице-премьер перечислила, о выполнении каких именно рекомендаций идет речь. Это изменение законодательства в отношении формирования Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, принципов отбора судей Конституционного суда, проведение конкурса на должность директора НАБУ.

"Все эти процессы уже идут, мы намерены их ускорить и надеемся закончить их до конца текущего года", – сказала Стефанишина. 

Она также рассчитывает, что выполнение этих рекомендаций возможно не только до конца года, но даже раньше. "Думаю, большую их часть мы сможем реализовать даже быстрее", – сказала Стефанишина.

По ее словам, в конце года Еврокомиссия подготовит выводы и оценку того, насколько эффективно Украина справилась с реализацией рекомендаций.

20 июня Стефанишина заявила, что в Евросоюзе есть полный консенсус по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС. "Каждая из стран после решения Еврокомиссии подтвердила, что она поддерживает предоставление Украине статуса кандидата, не дожидаясь заседания 24 июня", – сказала она.

Заседание Евросовета, на котором могут утвердить решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, пройдет 23-24 июня.

Читайте также: Два года как САП без руководителя. Можно ставить крест на евроинтеграции Украины?

Сергей Бережной
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ольга стефанишина кандидат в ЕС
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