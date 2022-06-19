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Шольц хочет упростить процесс вступления в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 07:11
Шольц хочет упростить процесс вступления в ЕС - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Об этом он сказал в интервью DPA.

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По его мнению не только странам-кандидатам, но и самому ЕС пора готовиться к расширению клуба и модернизации.

"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", – сказал он.

Шольц добавил, что намерен представить свои предложения на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня.

В агентстве объяснили, что сейчас вопросы о статусе кандидата в ЕС должны быть согласованы всеми 27 членами Евросоюза единогласно. Однако в ЕС уже давно ведутся дискуссии об ослаблении этого правила, в частности об этом говорил премьер Италии Марио Драги.

В то же время любые реформы процесса вступления в ЕС могут произойти лишь при единодушной поддержке таких изменений нынешними членами Евросоюза, добавили журналисты.

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Марк Сировой
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ЕС кандидат вступление олаф шольц
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