Шольц хочет упростить процесс вступления в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Об этом он сказал в интервью DPA.
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По его мнению не только странам-кандидатам, но и самому ЕС пора готовиться к расширению клуба и модернизации.
"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", – сказал он.
Шольц добавил, что намерен представить свои предложения на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня.
В агентстве объяснили, что сейчас вопросы о статусе кандидата в ЕС должны быть согласованы всеми 27 членами Евросоюза единогласно. Однако в ЕС уже давно ведутся дискуссии об ослаблении этого правила, в частности об этом говорил премьер Италии Марио Драги.
В то же время любые реформы процесса вступления в ЕС могут произойти лишь при единодушной поддержке таких изменений нынешними членами Евросоюза, добавили журналисты.
- 16 июня Шольц в Киеве вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии призвал немедленно дать Украине статус кандидата в ЕС.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине такой статус. После этого на него согласились и сперва скептично настроенные Нидерланды и Дания.
- Окончательное решение о статусе кандидата в ЕС для Украины должно быть принято на саммите ЕС 23-24 июня.
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