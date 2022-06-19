Шольц хочет упростить процесс вступления в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Об этом он сказал в интервью DPA.

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По его мнению не только странам-кандидатам, но и самому ЕС пора готовиться к расширению клуба и модернизации.

"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", – сказал он.

Шольц добавил, что намерен представить свои предложения на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня.

В агентстве объяснили, что сейчас вопросы о статусе кандидата в ЕС должны быть согласованы всеми 27 членами Евросоюза единогласно. Однако в ЕС уже давно ведутся дискуссии об ослаблении этого правила, в частности об этом говорил премьер Италии Марио Драги.

В то же время любые реформы процесса вступления в ЕС могут произойти лишь при единодушной поддержке таких изменений нынешними членами Евросоюза, добавили журналисты.

16 июня Шольц в Киеве вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии призвал немедленно дать Украине статус кандидата в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине такой статус. После этого на него согласились и сперва скептично настроенные Нидерланды и Дания.

Окончательное решение о статусе кандидата в ЕС для Украины должно быть принято на саммите ЕС 23-24 июня.

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Марк Сировой

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