Дания поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – министр

Дания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза в случае положительного заключения Европейской комиссии. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, пишет Ekstra Bladet.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если Еврокомиссия, которая завтра примет свое решение, заявит, что Украина готова к статусу кандидата, мы можем поддержать это", — сказал Кофод.

Он подчеркнул, что предоставление этого статуса не означает автоматического получения членства в ЕС.

"Впереди долгий путь. Мы хотим, чтобы кандидаты в ЕС – и это касается всех кандидатов – отвечали Копенгагенским критериям", — сказал Кофод.

Министр сказал, что Украина значительно отстает от других стран, желающих вступить в Евросоюз, по двум критериям: верховенство права и борьба с коррупцией. В то же время, он не считает, что это критическая преграда против предоставления Украине статуса кандидата.

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия обнародует выводы о возможности предоставления Украине такого статуса, а через неделю, 23-24 июня, состоится заседание Евросовета, где могут принять решение.

16 июня в Киеве были лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии. Они заявили, что поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.