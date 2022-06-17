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Дания поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – министр

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 05:29
Дания поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – министр - Фото
Фото: EPA

Дания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза в случае положительного заключения Европейской комиссии. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, пишет Ekstra Bladet.

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"Если Еврокомиссия, которая завтра примет свое решение, заявит, что Украина готова к статусу кандидата, мы можем поддержать это", — сказал Кофод.

На прошлой неделе Bloomberg опубликовало новость о том, что Дания считает Украину неготовой к статусу кандидата, но Кофод заверил, что это не совсем так.

Он подчеркнул, что предоставление этого статуса не означает автоматического получения членства в ЕС.

"Впереди долгий путь. Мы хотим, чтобы кандидаты в ЕС – и это касается всех кандидатов – отвечали Копенгагенским критериям", — сказал Кофод.

Министр сказал, что Украина значительно отстает от других стран, желающих вступить в Евросоюз, по двум критериям: верховенство права и борьба с коррупцией. В то же время, он не считает, что это критическая преграда против предоставления Украине статуса кандидата.

  • В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия обнародует выводы о возможности предоставления Украине такого статуса, а через неделю, 23-24 июня, состоится заседание Евросовета, где могут принять решение.
  • 16 июня в Киеве были лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии. Они заявили, что поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Андрей Водяный
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