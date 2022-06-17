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Нидерланды поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 19:10
Нидерланды поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС - Фото
Вопке Хукстра (Фото - EPA)

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра после положительного вывода Еврокомиссии заявил, что его страна поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом сообщает RTL.

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"Как кабинет министров, мы сказали: мы находим это сбалансированным, мы думаем, что это разумно. Так что давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому", – сказал Хукстра.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал решение Еврокомиссии "разумным компромиссом". На его взгляд, сторонники и противники членства Украины могут с этим согласиться.

  • Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Однако украинскому правительству еще предстоит выполнить ряд условий, прежде чем можно будет начать настоящие консультации по подготовке к членству.
  • Нидерланды призывали Еврокомиссию выдвинуть "строгие условия" в рекомендации относительно предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. 
Вадим Ребрина
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ЕС нидерланды Вопке Хукстра
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