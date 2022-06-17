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Нидерланды просили Еврокомиссию выдвинуть "жесткие" условия для евроинтеграции Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 13:11
Нидерланды просили Еврокомиссию выдвинуть
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нидерланды призывали Еврокомиссию выдвинуть "строгие условия" в рекомендации касательно предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. Об это сообщает EuObserver со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

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Согласно документу, Нидерланды "подтверждают свою приверженность процессу расширения" Евросоюза, однако считают необходимым выдвинуть "справедливые и строгие условия" для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

Сообщается, что в рекомендациях Еврокомиссия должна "уточнить", какие реформы Украине предстоит провести в будущем. Нидерланды привели подробное описание того, что считают необходимыми критериями. Например, криминализация проявления ненависти к ЛГБТ.

В то же время, в документе не выражают четкой позиции о том, как ЕС должен ответить на заявку Украины.

  •  24 мая премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что, по его мнению, невелика вероятность, что Украина вскоре получит статус кандидата в члены ЕС, потому что "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится".

Читайте также: "Заплатили мало крови?" На Банковой отреагировали на позицию Нидерландов по Украине в ЕС

Мария Макуха
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