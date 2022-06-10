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"Заплатили мало крови?" На Банковой отреагировали на позицию Нидерландов по Украине в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 18:10
Марк Рютте (фото - ЕРА)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал скептицизм правительства Нидерландов относительно устремлений Украины получить на днях статус кандидата в члены Евросоюза. Обращение к официальному Амстердаму он выложил в Twitter.

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Чиновник с Банковой напомнил, что Нидерланды "всегда были образцом демократии" – с понятиями о свободе, конкуренции и правах человека.

Он также апеллировал к тому, что сегодня украинцы "платят страшную цену за защиту свободной Европы от российских лагерей".

СПРАВКА. 24 мая премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что, по его мнению, невелика вероятность, что Украина вскоре получит статус кандидата в члены ЕС, потому что "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится". Президент Зеленский отреагировал: "Я очень откровенно сказал [Рютте по телефону]: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко". МИД также не остался в стороне, заявив, что "в интересах Европы искать решения, а не отговорки".

"Неужели наши люди заплатили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?" – спросил Подоляк нидерландское руководство.

Читайте также: "Альтернативы нет". Зеленский ответил на предложение заменить ЕС для Украины чем-то другим

Евгений Пилипенко
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война евросоюз нидерланды марк рютте критика евроинтеграция михаил подоляк
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