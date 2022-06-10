"Заплатили мало крови?" На Банковой отреагировали на позицию Нидерландов по Украине в ЕС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал скептицизм правительства Нидерландов относительно устремлений Украины получить на днях статус кандидата в члены Евросоюза. Обращение к официальному Амстердаму он выложил в Twitter.

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Чиновник с Банковой напомнил, что Нидерланды "всегда были образцом демократии" – с понятиями о свободе, конкуренции и правах человека.

Он также апеллировал к тому, что сегодня украинцы "платят страшную цену за защиту свободной Европы от российских лагерей".

"Неужели наши люди заплатили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?" – спросил Подоляк нидерландское руководство.

Еще в марте Рютте заявлял, комментируя заявку Украины, что ускоренной процедуры вступления в ЕС "не существует".

В мае президент Франции Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет "десятилетия", и предложил альтернативу. Президент Зеленский подчеркнул, что Украину не устроят альтернативы, так как это будут компромиссы не с Украиной, а "очередной компромисс Европы с РФ".

Канцлер Австрии также не верит в быстрое вступление Украины в ЕС. Предлагает промежуточный формат.

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Евгений Пилипенко

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