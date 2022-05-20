Это не табу: Шольц допускает отмену права вето для членов ЕС и пересмотр союзного договора

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключает изменения основного договора между членами Евросоюза для исключения из него принципа принятия решений полным консенсусом всех стран. Об этом он сказал в Бундестаге, сообщает европейский Politico.

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Вопрос об изменении основного договора ЕС был поставлен после того, как Евросоюз не смог вести в действие шестой пакет санкций против России из-за позиции правительства Венгрии, и Европейский парламент призвал к созыву общеевропейской конференции для реформирования союза.

Шольц заявил, что "если это необходимо, то можно говорить и о пересмотре договоров, в том числе Европейской конвенции. Это не табу".

Он также сказал, что рад тому, что все больше стран поддерживают идею принятия решений в Евросоюзе не абсолютным единогласием, которое дает отдельным странам фактическое право вето, а большинством голосов.

При этом он подчеркнул, что при реформировании Евросоюза важно не вызвать институциональный кризис.

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Сергей Бережной

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