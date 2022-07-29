Глава МИД Словении "слышала" сценарий, что Украине нужна победа, но надеется на переговоры

Министр иностранных дел Словении Таня Файон сказала, что "слышала" об оптимистичном сценарии окончания войны, при котором Украина должна победить Россию, однако она хотела бы, чтобы война закончилась соглашением вроде того, которое было подписано в Стамбуле. Об этом она сказала в интервью Европейской правде.

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Журналист спросил Файон, что, по ее мнению, будет конечным результатом войны.

Она ответила, что каждый день страдают люди, каждый день есть жертвы, в том числе среди гражданских, и "все хотят, чтобы война остановилась, чтобы политический процесс заменил военные действия".

"Я услышала в Киеве интересные мысли об оптимистичном, реалистичном и пессимистичном сценариях. И по оптимистичному сценарию все хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее", – сказала глава МИД Словении.

На вопрос о том, считает ли она, что война должна закончится, или же что Украина должна победить, Файон ответила: "Я считаю, что война должна остановиться. Я слышала позицию, что Украина должна победить… Я хотела бы видеть что-то такое, как сейчас, с соглашением о начале экспорта зерна".

Министр предположила, что, "возможно, это символическое соглашение, возможно, это шаг".

Она отметила, что подписание зернового соглашения показало, что переговоры возможны.

"Я не говорю, что сейчас. По срокам должна решать украинская сторона – когда пора садиться за стол и начинать переговоры", – добавила Файон.

27 июля Файон была с визитом в Украине. Она посетила Ирпень, встречалась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Оксана Житнюк

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