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Посол ЕС: Мы еще не на том этапе, чтобы говорить о начале переговоров по членству Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 18:10
Посол ЕС: Мы еще не на том этапе, чтобы говорить о начале переговоров по членству Украины - Фото
Матти Маасикас, посол ЕС в Украине (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Пока еще рано говорить о начале переговоров по поводу вступления Украины в Европейский Союз, однако этот вопрос будет поднят на саммите Украина – ЕС в Киеве 3 февраля. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу.

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Маасикаса спросили, когда, по его оценке, ЕС и Украина будут готовы начать переговоры по поводу членства в ЕС и может ли это произойти до окончания войны.

"Наши лидеры будут говорить об этом на следующем саммите Украина – ЕС в начале 2023 года", – сказал Массикас.

Сегодня президент Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что саммит пройдет 3 февраля в Киеве.

Маасикас напомнил, что в июне Украина получила перспективу стать членом ЕС – при продолжении реформ.

"Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", – сказал он.

  • 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных. 
  • Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в течение пяти лет.
Оксана Житнюк
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вступление в ЕС саммит евроинтеграция Матти Маасикас
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