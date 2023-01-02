Посол ЕС: Мы еще не на том этапе, чтобы говорить о начале переговоров по членству Украины

Пока еще рано говорить о начале переговоров по поводу вступления Украины в Европейский Союз, однако этот вопрос будет поднят на саммите Украина – ЕС в Киеве 3 февраля. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу.

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Маасикаса спросили, когда, по его оценке, ЕС и Украина будут готовы начать переговоры по поводу членства в ЕС и может ли это произойти до окончания войны.

"Наши лидеры будут говорить об этом на следующем саммите Украина – ЕС в начале 2023 года", – сказал Массикас.

Сегодня президент Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что саммит пройдет 3 февраля в Киеве.

Маасикас напомнил, что в июне Украина получила перспективу стать членом ЕС – при продолжении реформ.

"Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", – сказал он.

23 июня Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.

Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

Оксана Житнюк

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