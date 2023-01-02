Фон дер Ляйен – Зеленскому: ЕС будет помогать Украине столько, сколько потребуется

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые в 2023 году созвонилась с президентом Владимиром Зеленским и пообещала, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом она написала в Twitter.

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Фон дер Ляйен написала, что в разговоре с Зеленским передала украинскому народу "свою искреннюю поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году".

"ЕС будет поддерживать вас столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", – написала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что этой зимой ЕС поддерживает Украину генераторами, LED-лампочками, укрытиями, школьными автобусами, а также продолжает "мощную" финансовую помощь.

Глава Еврокомиссии напомнила, что вскоре ЕС начнет выплачивать Украине пакет поддержки в размере 18 млрд евро ежемесячными траншами.

Она добавила, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским в Украине в ближайшее время.

Зеленский после разговора написал, что Украина ожидает первого транша макрофина уже в январе, а также первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов.

"Скоординировали шаги по саммиту Украина – ЕС. Чувствуем поддержку и движемся к победе вместе", – написал президент.

4 ноября ЕС заложил финансовую помощь Украине регулярной в бюджет на 2023 год.

9 ноября Еврокомиссия представила план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро.

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Оксана Житнюк

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