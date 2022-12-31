UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Рассчитывайте на Францию". Макрон в Новый год пообещал помогать Украине до победы

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 22:46
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину до победы. Об этом сообщает французского издание Le Dauphiné Libéré.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Макрон пообещал продолжать помогать Украине "непременно" и "до победы". 

"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию ​​и рассчитывайте на Европу", – сказал он.

Комментируя угрозу отключения электроэнергии этой зимой, Макрон сказал французам, что "это в наших руках", и нужно продолжать экономить.

  • После сегодняшней массированной ракетной атаки РФ по территории Украины глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС полон решимости продолжать поддерживать Украину.
  • Борис Джонсон опубликовал видео со своими новогодними предсказаниями: он уверен, что в 2023-м Путин проиграет войну.

Читайте также: Макрон объяснил, почему звонит Путину. Не хочет, чтобы с РФ говорили только Китай и Турция

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война победа франция обащение эмманюэль макрон новый год
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 