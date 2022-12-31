"Рассчитывайте на Францию". Макрон в Новый год пообещал помогать Украине до победы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину до победы. Об этом сообщает французского издание Le Dauphiné Libéré.

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Макрон пообещал продолжать помогать Украине "непременно" и "до победы".

"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию ​​и рассчитывайте на Европу", – сказал он.

Комментируя угрозу отключения электроэнергии этой зимой, Макрон сказал французам, что "это в наших руках", и нужно продолжать экономить.

После сегодняшней массированной ракетной атаки РФ по территории Украины глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС полон решимости продолжать поддерживать Украину.

Борис Джонсон опубликовал видео со своими новогодними предсказаниями: он уверен, что в 2023-м Путин проиграет войну.

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Оксана Житнюк

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