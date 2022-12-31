"Рассчитывайте на Францию". Макрон в Новый год пообещал помогать Украине до победы
31.12.2022, 22:46
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину до победы. Об этом сообщает французского издание Le Dauphiné Libéré.
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Макрон пообещал продолжать помогать Украине "непременно" и "до победы".
"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", – сказал он.
Комментируя угрозу отключения электроэнергии этой зимой, Макрон сказал французам, что "это в наших руках", и нужно продолжать экономить.
- После сегодняшней массированной ракетной атаки РФ по территории Украины глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС полон решимости продолжать поддерживать Украину.
- Борис Джонсон опубликовал видео со своими новогодними предсказаниями: он уверен, что в 2023-м Путин проиграет войну.
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