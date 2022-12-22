Макрон объяснил, почему звонит Путину. Не хочет, чтобы с РФ говорили только Китай и Турция
Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, почему продолжает звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.
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По его словам, все европейцы и жители Запада, которые "преподают моральные уроки", должны объяснить ему, кто будет сидеть за столом переговоров.
Он отметил, что не хочет, чтобы только Китай и Турция вели переговоры "о том, что будет дальше".
Макрон неоднократно подвергался критике в Украине и на Западе за частые звонки Путину во время большой войны России против Украины и попытки умиротворить диктатора. Он говорил о "сохранении лица" для России и гарантиях безопасности для оккупантов после окончания войны.
- Французский президент считает, что вступление Украины в НАТО маловероятно. Говорит: Это конфронтация с РФ.
- Он пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года.
- Макрон заявил о передаче Украине систем противовоздушной обороны Crotale.
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