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Макрон объяснил, почему звонит Путину. Не хочет, чтобы с РФ говорили только Китай и Турция

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 11:51
Макрон объяснил, почему звонит Путину. Не хочет, чтобы с РФ говорили только Китай и Турция - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, почему продолжает звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

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По его словам, все европейцы и жители Запада, которые "преподают моральные уроки", должны объяснить ему, кто будет сидеть за столом переговоров.

Он отметил, что не хочет, чтобы только Китай и Турция вели переговоры "о том, что будет дальше". 

Макрон неоднократно подвергался критике в Украине и на Западе за частые звонки Путину во время большой войны России против Украины и попытки умиротворить диктатора. Он говорил о "сохранении лица" для России и гарантиях безопасности для оккупантов после окончания войны. 

Читайте также: Макрон снова хочет гарантий безопасности для РФ. Говорит: Иначе война охватит всю Европу

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин Турция эмманюэль макрон переговоры с россией
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