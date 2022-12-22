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Макрон считает, что вступление Украины в НАТО маловероятно. Говорит: Это конфронтация с РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 11:34
Макрон считает, что вступление Украины в НАТО маловероятно. Говорит: Это конфронтация с РФ - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно, так как РФ воспримет это как конфронтацию. Об этом он сказал в интервью газете Le Monde, цитирует его Le Figaro.

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По его словам, Россия воспримет вступление Украины в НАТО как конфронтацию, а потому это не наиболее вероятный сценарий. 

"Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий — ей должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые тем более надежны, поскольку она подверглась нападению со стороны России", — сказал Макрон.

Он в очередной раз заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности не только Украине, но и РФ. 

Читайте также: Макрон снова хочет гарантий безопасности для РФ. Говорит: Иначе война охватит всю Европу 

Дмитро Гриниченко
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