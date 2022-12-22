Макрон считает, что вступление Украины в НАТО маловероятно. Говорит: Это конфронтация с РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно, так как РФ воспримет это как конфронтацию. Об этом он сказал в интервью газете Le Monde, цитирует его Le Figaro.
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По его словам, Россия воспримет вступление Украины в НАТО как конфронтацию, а потому это не наиболее вероятный сценарий.
"Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий — ей должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые тем более надежны, поскольку она подверглась нападению со стороны России", — сказал Макрон.
Он в очередной раз заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности не только Украине, но и РФ.
- Недавно Макрон заявил о достижении договоренности о выводе российского тяжелого вооружения с территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции.
- 3 декабря он сказал, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Он пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года.
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