Макрон заявил о договоренности по выводу российского тяжелого вооружения с территории ЗАЭС
13.12.2022, 13:20
Оккупанты на ЗАЭС (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о достижении договоренности о выводе российского тяжелого вооружения с территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции. Об этом Макрон сказал в Париже на международной конференции по помощи Украины, сообщает Sky News.
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Макрон сказал, что ведутся переговоры о том, как вывезти вооружение с территории АЭС.
"Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", – сказал он.
- 1 декабря Энергоатом уволил главного инженера Запорожской АЭС, который стал коллаборантом и предателем.
- 8 декабря оккупанты завезли на территорию ЗАЭС несколько РСЗО "Град" и готовят провокации.
- Энергоатом сообщает, что россияне жестоко избивают работников ЗАЭС, принуждая к сотрудничеству.
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