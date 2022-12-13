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Макрон заявил о договоренности по выводу российского тяжелого вооружения с территории ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 13:20
Макрон заявил о договоренности по выводу российского тяжелого вооружения с территории ЗАЭС - Фото
Оккупанты на ЗАЭС (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о достижении договоренности о выводе российского тяжелого вооружения с территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции. Об этом Макрон сказал в Париже на международной конференции по помощи Украины, сообщает Sky News.

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Макрон сказал, что ведутся переговоры о том, как вывезти вооружение с территории АЭС.

"Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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франция эмманюэль макрон заэс
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