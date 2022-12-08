Оккупанты завезли на территорию ЗАЭС несколько РСЗО Град, готовят провокации – Энергоатом

Российские оккупанты завезли на территорию захваченной Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град", готовят очередные провокации. Об этом сообщает Энергоатом.

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По информации Энергоатома, россияне завезли РСЗО "Град" на атомную станцию 7 декабря.

"Это оружие захватчики разместили возле энергоблока №6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме", – говорится в сообщении.

По мнению Энергоатома, оккупанты намерены использовать РСЗО "Град" для обстрелов с территории ЗАЭС противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец.

Энергоатом в связи с этим обратился к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу и в очередной раз призвал создать зону безопасности внутри и вокруг Запорожской АЭС, провести ее полную демилитаризацию и деоккупацию.

17 ноября МАГАТЭ призвало российских оккупантов покинуть ЗАЭС и не трогать ядерные объекты Украины.

27 ноября глава Энергоатома заявил, что появились признаки, что оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС.

29 ноября высокопоставленный сотрудник Пентагона сказал, что Россия продолжает вести огонь в непосредственной близости от Запорожской АЭС и это говорит о сознательном желании Кремля повысить уровень угрозы ядерного инцидента.

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Наталія Медведєва

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