ГУР: Оккупанты из Росатома воруют деньги, выделенные на финансирование ЗАЭС

Управленцы-оккупанты из Росатома занимаются хищением средств, которые выделяются в зарплатный фонд персонала временно контролируемой Россией Запорожской АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведки, российские менеджеры оформляют фиктивные финансовые документы на имя персонала ЗАЭС, имеющие гражданство Украины, а реальная финансовая отчетность не ведется. Это позволяет им присваивать деньги, выделенные на зарплату персонала станции.

ГУР утверждает, что значительная часть оккупантов, которые находились на ЗАЭС с момента ее захвата, сейчас покинула территорию станции. Там остаются около 500 оккупантов, из которых 200 - кадыровцы. Им поставлена задача устрашения персонала и склонение его к сотрудничеству с оккупантами.

Разведка предупреждает, что в промышленной зоне АЭС оккупанты оставили около 300 мин. Информацию об этом довели до сотрудников репрессивных органов оккупантов в Энергодаре сотрудники ФСБ, которые распространяли легенду, что это якобы "тайники диверсионных подразделений ВСУ".

17 ноября МАГАТЭ призвало российских оккупантов покинуть ЗАЭС и не трогать ядерные объекты Украины.

27 ноября глава Энергоатома заявил, что появились признаки, что оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС.

29 ноября высокопоставленный сотрудник Пентагона сказал, что Россия продолжает вести огонь в непосредственной близости от Запорожской АЭС и это говорит о сознательном желании Кремля повысить уровень угрозы ядерного инцидента.

Сергій Бережний

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