Обстрелы ЗАЭС показывают, что риск ядерной аварии Россию не остановит – Пентагон

То, что Россия продолжает вести огонь в непосредственной близости от Запорожской АЭС, говорит о сознательном желании Кремля повысить уровень угрозы ядерного инцидента. Об этом на брифинге сказал высокопоставленный сотрудник Пентагона, сообщает Голос Америки.

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Судя по всему, Кремль не пугает перспектива ядерной катастрофы на территории Украины, которая может ударить по всему региону, сказал чиновник.

На том же брифинге другой представитель Пентагона заявил, что в настоящее время интенсивных боевых действий в направлении Запорожья нет, как и непосредственной угрозы для АЭС.

Он также сказал, что Вашингтон следит за сообщениями, что россияне якобы могут передать контроль над Запорожской АЭС Международному агентству по ядерной энергии, и "если бы они ответственно передали контроль над АЭС, это было бы прекрасно".

17 ноября МАГАТЭ призвало российских оккупантов покинуть ЗАЭС и не трогать ядерные объекты Украины.

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Сергій Бережний

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