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Обстрелы ЗАЭС показывают, что риск ядерной аварии Россию не остановит – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 23:18
Обстрелы ЗАЭС показывают, что риск ядерной аварии Россию не остановит – Пентагон - Фото
Запорожская АЭС (фото – Facebook Петр Котин)

То, что Россия продолжает вести огонь в непосредственной близости от Запорожской АЭС, говорит о сознательном желании Кремля повысить уровень угрозы ядерного инцидента. Об этом на брифинге сказал высокопоставленный сотрудник Пентагона, сообщает Голос Америки

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Судя по всему, Кремль не пугает перспектива ядерной катастрофы на территории Украины, которая может ударить по всему региону, сказал чиновник.

На том же брифинге другой представитель Пентагона заявил, что в настоящее время интенсивных боевых действий в направлении Запорожья нет, как и непосредственной угрозы для АЭС.

Он также сказал, что Вашингтон следит за сообщениями, что россияне якобы могут передать контроль над Запорожской АЭС Международному агентству по ядерной энергии, и "если бы они ответственно передали контроль над АЭС, это было бы прекрасно". 

Читайте также: Боррель об обстреле Запорожской АЭС: Эта ядерная авантюра России должна прекратиться

Сергій Бережний
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пентагон ядерная угроза заэс Запорожская АЭС ядерная безопасность
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