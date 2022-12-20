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Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 20:31
Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине системы противовоздушной обороны и самоходные артиллерийские установки Caesar в начале 2023 года. Об этом он сообщил в интервью французскому телевидению, цитирует его France 24.

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По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale.

"Мы также работаем с министром обороны Себастьяном Лекорню, чтобы в первом квартале 2023 года снова поставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли защитить себя от бомбардировок", — сказал Макрон.

Он отметил, что запланированные поставки включают новые САУ Caesar, но не сообщил точных цифр.

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Дмитро Гриниченко
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