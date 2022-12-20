Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине системы противовоздушной обороны и самоходные артиллерийские установки Caesar в начале 2023 года. Об этом он сообщил в интервью французскому телевидению, цитирует его France 24.
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По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale.
"Мы также работаем с министром обороны Себастьяном Лекорню, чтобы в первом квартале 2023 года снова поставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли защитить себя от бомбардировок", — сказал Макрон.
Он отметил, что запланированные поставки включают новые САУ Caesar, но не сообщил точных цифр.
- Недавно Макрон заявил о достижении договоренности о выводе российского тяжелого вооружения с территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции.
- 3 декабря он сказал, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".
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