Макрон после заявления о гарантиях для России призвал "не искать разногласий, где их нет"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал "не искать разногласий там, где их нет" в контексте своего недавнего заявления о том, что у РФ якобы должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. Об этом он сказал, прибыв на саммит ЕС-Балканы в Тиране, передает Le Figaro.

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"Я думаю, что нам не следует делать из мухи слона, пытаться увидеть разногласия там, где их нет. Я всегда говорил одно и то же, а именно, что в конце мирных переговоров будут территориальные субъекты в Украине, и они принадлежат украинцам, и будут субъекты коллективной безопасности по всему региону", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что это то же, о чем он говорил "с самого начала" – до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также позднее в марте.

7 февраля после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Макрон заявил, что необходимо построить новые механизмы безопасности в Европе, но при этом не отбрасывать то, что было сделано за последние 30 лет. Также тогда он подчеркнул, что у Европы, НАТО и России разные взгляды, и "это надо учитывать".

3 декабря Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".

Арахамия тоже отреагировал: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.

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Оксана Житнюк

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