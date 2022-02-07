Необходимо построить новые механизмы безопасности в Европе, но при этом не отбрасывать то, что было сделано за последние 30 лет. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась более пяти часов.

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Макрон сказал, что ситуация с безопасностью сейчас очень серьезная, но все еще есть возможность и время найти мирный путь решения проблем.

Президент Франции подчеркнул, что у Европы, НАТО и России разные взгляды и это надо учитывать. В частности, он заявил о фундаментальной важности политики открытых дверей НАТО, которую критиковал в своей речи на этой пресс-конференции Путин.

"Необходимо выработать новые механизмы, которые нужно построить для безопасности в регионе. Но их нельзя строить, отказавшись от того, что было сделано за последние 30 лет и нарушать фундаментальные права европейцев", – сказал Макрон.

Он добавил, что новый порядок безопасности должен быть основан на фундаменте, которые построили все государства – Франция, Россия и другие, подтвердив существующие наработки ОБСЕ.

"Мы не можем подвергать себя риску того, что в Европе начнется новая конфронтация", – сказал Макрон.

Президент Франции заявил, что ближайшие дни будут решающими.

"Нужно не повторять ошибок прошлого", – подчеркнул Макрон и добавил, что конфронтация особенно опасна сейчас, когда европейский континент так сильно пострадал от пандемии коронавируса.

Он отметил, что обсудил в Путиным конкретные гарантии безопасности, учитывая интересы европейских стран, Украины, Грузии, Беларуси и России.

Путин в очередной раз выразил опасения о том, что как только Украина вступит в НАТО, она сразу пойдет отвоевывать Крым, а это значит, что России придется воевать против всего Североатлантического союза.

Говоря о минских соглашениях, Путин упомянул, что они не нравятся "многим" в Украине и заявил: "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица. Выполнять надо!"

По словам Макрона, в ходе переговоров с Путиным они нашли некоторые точки соприкосновения по некоторым предложениям. В частности, по контролю вооружений, сотрудничестве в рамках Совета безопасности ООН и нормандского формата.

Путин в своей речи сказал, что согласен с некоторыми предложениями Макрона.

Президент Франции сказал, что продолжит переговоры с НАТО и США для определения гарантий безопасности.

Оба президента отметили, что договорились созвониться после завтрашней встречи Макрона с президентом Владимиром Зеленским.

"В зависимости от того, что решат в Киеве, мы будем планировать будущие шаги", – сказал Путин.

Макрон сказал, что встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после возвращения того из Вашингтона.

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Наталия Медведева

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