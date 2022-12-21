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Макрон снова хочет гарантий безопасности для РФ. Говорит: Иначе война охватит всю Европу

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 10:47
Макрон снова хочет гарантий безопасности для РФ. Говорит: Иначе война охватит всю Европу - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности России, когда придет время для переговоров. Об этом он сказал в интервью каналу TF1/LCI.

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По его словам, когда состоятся переговоры для окончания войны России против Украины, гарантии нужны будут не только Украине, но и стране-оккупанту. 

"День мира потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности. Но также и для России как стороны перемирия и мирного договора", — сказал Макрон.

Он отметил, что те, кто упрекают его за слова о гарантиях для России и отказываются от этого, провоцируют "интегральную войну, которая охватит весь континент". 

"Одним из существенных моментов является страх России перед тем, что НАТО подойдет к ее дверям, это развертывание оружия, которое может угрожать ей", — заявил французский лидер.

Читайте также: Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года 

Дмитро Гриниченко
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