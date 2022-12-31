Боррель: Путин опять подло пытается погрузить во тьму Украину. ЕС продолжит помощь в 2023
31.12.2022, 21:42
Жозеп Боррель (Фото - EPA)
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на очередную ракетную атаку россиян, устроенную против Украины перед Новым годом. Он заверил, что Европейский Союз полон решимости продолжать оказывать поддержку Украине.
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Боррель заявил, что в 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по основным правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность.
"В конце года Путин снова пытается погрузить украинцев во тьму подлыми атаками. Мы полны решимости и впредь поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году", – написал Боррель.
- Днем 31 декабря, перед Новым годом, Россия решила в очередной раз атаковать Украину ракетами: здесь полная хронология событий. В некоторых областях начались экстренные отключения света.
- Украинская ПВО сбила 12 из более 20 российских ракет.
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