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Боррель: Путин опять подло пытается погрузить во тьму Украину. ЕС продолжит помощь в 2023

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 21:42
Боррель: Путин опять подло пытается погрузить во тьму Украину. ЕС продолжит помощь в 2023 - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на очередную ракетную атаку россиян, устроенную против Украины перед Новым годом. Он заверил, что Европейский Союз полон решимости продолжать оказывать поддержку Украине.

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Боррель заявил, что в 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по основным правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность.

"В конце года Путин снова пытается погрузить украинцев во тьму подлыми атаками. Мы полны решимости и впредь поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году", – написал Боррель.

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Оксана Житнюк
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