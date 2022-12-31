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"Уверен, Путин проиграет в 2023-м". Джонсон озвучил свои новогодние предсказания – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 20:48
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон опубликовал в Twitter короткое видеообращение, в котором выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

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"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. Путин проиграет в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!" – написал Джонсон.

В видеообращении он подчеркнул, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало худшей войны в Европе за последние 80 лет.

Джонсон уверен, что в 2023-м улучшится ситуация с мировой экономикой, и сейчас уже можно наблюдать снижение уровня инфляции.

"Я больше чем когда-либо убежден, что Владимир Путин проиграет в Украине, и украинцы добьются своего предназначения быть свободным, суверенным и независимым государством", – заявил Джонсон.

  • Киевсовет присвоил Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева.
  • Несколько недель назад Джонсон написал колонку для The Wall Street Journal, в которой призвал Запад не бояться эскалации и наконец дать Украине ракеты большой дальности и истребители.

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Оксана Житнюк
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Великобритания Китай война владимир путин Борис Джонсон коронавирус омикрон
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