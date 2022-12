"Уверен, Путин проиграет в 2023-м". Джонсон озвучил свои новогодние предсказания – видео

Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон опубликовал в Twitter короткое видеообращение, в котором выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. Путин проиграет в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!" – написал Джонсон.

В видеообращении он подчеркнул, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало худшей войны в Европе за последние 80 лет.

Джонсон уверен, что в 2023-м улучшится ситуация с мировой экономикой, и сейчас уже можно наблюдать снижение уровня инфляции.

"Я больше чем когда-либо убежден, что Владимир Путин проиграет в Украине, и украинцы добьются своего предназначения быть свободным, суверенным и независимым государством", – заявил Джонсон.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA