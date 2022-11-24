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Киевсовет присвоил Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 15:42
Киевсовет присвоил Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Киевсовет одобрил решение о присвоении "большому другу Украины" бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", – написал он.

"Спасибо за поддержку! Ждем в Киеве снова, чтобы вручить эту почетную награду", – добавил мэр.

  • 25 октября, Finanial Times сообщила, что Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне и укреплять поддержку Украины.
  • 22 ноября Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу большой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины, а не продолжительный конфликт, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.

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Вадим Ребрина
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