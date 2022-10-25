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FT раскрыло планы Джонсона: Будет в Вашингтоне укреплять поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 10:25
FT раскрыло планы Джонсона: Будет в Вашингтоне укреплять поддержку Украины - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне и укреплять поддержку Украины. Об этом пишет Finanial Times, пообщавшись с членами команды Джонсона и его друзьями.

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Джонсон вряд ли войдет в кабинет нового премьер-министра Риши Сунака, отмечают журналисты. "Кажется, это не имеет смысла, нет никаких надежд, что его попросят вернуться", – сказал один из его друзей.

Однако Джонсон хочет использовать созданное за время премьерства положение как драйвер западной поддержки Украины в войне против России, отмечают близкие союзники политика. По их словам, он планирует больше времени проводить в Вашингтоне и лоббировать двухпартийную поддержку Украины в США.

"Формальной роли пока нет, но Борис очень обеспокоен ситуацией в Украине. Он считает, что США и американские расходы на оборону – лучшая сила для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ослабевает", – сказал один из друзей Джонсона.

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Сунак также намекнул на возможную международную роль своего предшественника – он надеется, что Джонсон "продолжит вносить вклад в общественную жизнь дома и за рубежом". Некоторые чиновники Уайтхолла обсуждали, что Джонсон может получить должность международного посланника для помощи в восстановлении Украины.

На внутренней арене Джонсон будет требовать от Сунака выполнения обещаний и намерен добиваться притока новых избирателей для консерваторов, пишут журналисты.

Пока неясно, останется ли Джонсон в Палате общин. Ему предстоит пройти расследование в парламентском комитете, который будет выяснять – сознательно ли Джонсон ввел парламент в заблуждение по скандалу с вечеринками на Даунинг-стрит во время пандемии. Если комитет признает его виновным – Джонсона могут отстранить от работы в Палате общин, а это может привести к петиции об отзыве его избирателями.

Джонсон также вернется к писательской деятельности. Он заканчивает работу над биографией британского писателя Уильяма Шекспира и планирует написать мемуары о премьерстве.

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Марко Сировой
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