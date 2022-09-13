"Цитировала политиков 50-х". Джонсон рассказал о последней аудиенции у Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II была абсолютно сфокусированной, говорила о политике и цитировала деятелей 1950-х годов за два дня до смерти. Об этом рассказал BBC бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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"На последней аудиенции она была абсолютно в курсе дел. Всего за два дня до ее смерти. Она была активной, сфокусированной на геополитике, на политике Великобритании. Она цитировала заявления политиков 1950-х", – рассказал Джонсон.

Королева выглядело очень ясной и сфокусированной, рассказывает экс-премьер. Джонсон был тронут "чувством долга" Елизаветы II.

"Учитывая, насколько она была больна, удивительно, что она была настолько ясной и сосредоточенной. Это было очень эмоциональное время", – рассказал он.

8 сентября Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она правила почти 70 лет, новым королем стал ее сын Чарльз.

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Марко Сировой

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