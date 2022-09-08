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Королева Великобритании Елизавета ІІ скончалась в возрасте 96 лет — Букингемский дворец

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08.09.2022, 20:36
Королева Великобритании Елизавета ІІ скончалась в возрасте 96 лет — Букингемский дворец - Фото
Королева Елизваета II с мужем принцем Филиппом (Фото - EPA)

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в возрасте 96 лет, сообщает пресс-служба Букингемского дворца. 

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Во дворце сообщили, что королева скончалась в замке Балмораль в Шотландии. Новый король Чарльз и его супруга останутся в Балморале вечером 8 сентября и вернутся в Лондон завтра.

Ранее было объявлено, что королева помещена под усиленное врачебное наблюдение в связи с серьезными опасениями о состоянии ее здоровья, и что члены королевской семьи, включая наследника престола принца Чарлза, вызваны к ней в замок Балморал в Шотландии.

Елизавета II (имя при рождении – Элизабет Александра Мария Виндзор) родилась 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта и его жены герцогини Йоркской. 

Как внучка короля по мужской линии она получила титул принцессы Британии и титул Ее Королевского Высочества принцессы Йоркской. Она занимала третье место в порядке престолонаследия после принца Уэльского Эдуарда (будущего короля Эдуарда VIII) и ее отца, герцога Йоркского Альберта (будущего короля Георга VI).

После начала Второй мировой войны Елизавета и ее младшая сестра Маргарет были эвакуированы в Виндзор. В 1940 году она сделала свое первое радиообращение во время Детского часа BBC, в котором обращалась к эвакуированным детям.

В тринадцать лет Элизабет познакомилась с Филиппом Маунтбаттеном, кадетом Дортмундского военно-морского училища, сыном греческого принца Андрея, и влюбилась в него. 

В 1945 году присоединилась к "Вспомогательной территориальной службе" – женским отрядам самообороны, под именем "Элизабет Виндзор". Прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получила воинское звание лейтенанта. Это был первый случай в истории Британии, когда женщина из королевской семьи служила в военном подразделении.

20 ноября 1947 года вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа. Этот брак продолжался до смерти Филиппа в 2021 году и считается самым долгим королевским союзом в мировой истории. 

14 ноября 1948 году у Елизаветы и Филиппа родился первый ребенок – принц Чарльз. Еще до того Георг VII даровал право детям герцога Эдинбургского и принцессы Елизаветы носить титул принцев. 15 августа 1950 года у них родился второй ребенок – принцесса Анна.

После смерти 6 февраля 1952 года ее отца, короля Георга VI, Елизавета, находившаяся с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании.

Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению.

19 февраля 1960 года у Елизаветы и Филиппа родился третий ребенок – принц Эндрю, герцог Йоркский, а 10 марта 1964 года – четвертый, принц Эдвард, граф Эссекский. 

На счету королевы более 325 зарубежных визитов, за время своего правления она посетила более 130 стран.

С 9 сентября 2015 года правление Елизаветы II считалось самым длительным за всю историю Великобритании.  

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Сергій Бережний, Дмитро Гриниченко
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