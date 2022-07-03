Королева Елизавета II передает часть полномочий принцу Чарльзу
Британская королева Елизавета II, которая правит уже 70 лет, начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу. Об этом сообщает Daily Mail.
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Букингемский дворец сократил некоторые из обязанностей, которые 96-летняя королева "должна выполнять". 73-летний принц Уэльский готов взять на себя некоторые из наиболее ответственных официальных обязанностей, а такие мероприятия как государственное открытие парламента были отменены.
По данным британского таблоида, впервые за последние 10 лет в годовом отчете Дворца отредактировали или изменили обязанности королевы. При этом источник во дворце сказал, что это не "резкое" изменение, а небольшое пост-юбилейное обновление.
Пока королева остается главой государства, но появляться будет только "там, где это уместно или необходимо". Речь идет об открытии парламента, назначении премьер-министра, нанесении и принятии государственных визитов.
Как пишет издание, эти конкретные обязанности были изменены более смягченными формулировками. Они предусматривают роль королевы в ряде парламентских и дипломатических обязанностей и только приеме глав государств.
"Конкретные мероприятия в Sovereign Grant Report были заменены на более общую роль Елизаветы по вдохновению "единства и национальной идентичности", – говорится в сообщении.
Издание сообщает, что из шести ключевых событий королевского календаря официальное открытие парламента было удалено, а четыре из пяти других в этом году возглавит принц Уэльский.
- В феврале 2022-го Елизавета II призвала жену наследника престола принца Чарльза, герцогиню Корнуолльскую Камиллу, принять титул консорт-королевы, а не консорт-принцессы, когда Чарльз станет королем.
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