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Королева Елизавета II передает часть полномочий принцу Чарльзу

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 15:04
Королева Елизавета II передает часть полномочий принцу Чарльзу - Фото
Королева Елизавета (фото - Will Oliver_EPA)

Британская королева Елизавета II, которая правит уже 70 лет, начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Букингемский дворец сократил некоторые из обязанностей, которые 96-летняя королева "должна выполнять". 73-летний принц Уэльский готов взять на себя некоторые из наиболее ответственных официальных обязанностей, а такие мероприятия как государственное открытие парламента были отменены.

По данным британского таблоида, впервые за последние 10 лет в годовом отчете Дворца отредактировали или изменили обязанности королевы. При этом источник во дворце сказал, что это не "резкое" изменение, а небольшое пост-юбилейное обновление.

Пока королева остается главой государства, но появляться будет только "там, где это уместно или необходимо". Речь идет об открытии парламента, назначении премьер-министра, нанесении и принятии государственных визитов.

Как пишет издание, эти конкретные обязанности были изменены более смягченными формулировками. Они предусматривают роль королевы в ряде парламентских и дипломатических обязанностей и только приеме глав государств.

"Конкретные мероприятия в Sovereign Grant Report были заменены на более общую роль Елизаветы по вдохновению "единства и национальной идентичности", – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что из шести ключевых событий королевского календаря официальное открытие парламента было удалено, а четыре из пяти других в этом году возглавит принц Уэльский.

  • В феврале 2022-го Елизавета II призвала жену наследника престола принца Чарльза, герцогиню Корнуолльскую Камиллу, принять титул консорт-королевы, а не консорт-принцессы, когда Чарльз станет королем.

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Оксана Житнюк
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Великобритания королева принц чарльз елизавета II
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