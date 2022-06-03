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Ким Чен Ын написал королеве Елизавете II и поздравил ее. Она правит уже 70 лет

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03.06.2022, 06:49
Ким Чен Ын написал королеве Елизавете II и поздравил ее. Она правит уже 70 лет - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын поздравил британскую королеву Елизавету II с юбилеем ее восхождения на престол. Это первое публичное послание от 38-летнего правителя КНДР 96-летнему монарху, отмечает Bloomberg.

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"Поздравляю вас и ваш народ по случаю Национального дня вашей страны, официального дня рождения вашего величества", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Северной Кореи.

Елизавета II пропустит сегодня, 3 июня, службу в соборе святого Павла в честь 70-летия своего правления из-за "некоторого дискомфорта" в ходе торжеств накануне, где были военный и воздушный парады.

Пхеньян и Лондон установили дипломатические отношения в 2000 году. Большинство этих отношений шли через сотрудника, который десятилетиями занимал пост председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нама, который еще в 2001 году пожелал королеве "здоровья и счастья" по случаю ее дня рождения.

В последние недели Ким занят попытками подавить вспышку COVID-19. Он уже несколько дней не появлялся на публике, а его роскошная яхта, как видно по спутниковым снимкам, переместилась с пристани в его прибрежной резиденции на уединенный остров.

Три дня – со 2 по 5 июня включительно – Великобритания отмечает "платиновый юбилей" королевы. У нее самый продолжительный период правления в истории страны.

Евгений Пилипенко
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