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КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 07:56
КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Сообщение об этом распространило государственное агентство ЦТАК, передает Reuters.

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В КНДР сообщили, что запущенный в среду снаряд был гиперзвуковой ракетой. Там утверждают, что "гиперзвуковая планирующая боеголовка" отделилась от своего ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 км вбок, а затем "точно поразила" цель на расстоянии 700 км.

Журналисты отмечают, что это был первый запуск Северной Кореей ракет с октября 2021-го. В сентябре КНДР впервые испытала гиперзвуковую ракету, присоединившись к гонке вооружений крупных военных держав.

Гиперзвуковое оружие обычно летит к целям на более низких высотах, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости 6200 км/ч, пишут в агентстве. При этом аналитики говорят, что главная особенность гиперзвукового оружия – не скорость, а маневренность.

Запуск Северной Кореей этой ракеты вызвал критику правительств США, Южной Кореи и Японии, отмечают журналисты. Переговоры с КНДР об отказе Пхеньяна от ядерного оружия и баллистических ракет зашли в тупик после безрезультатных саммитов лидера Северной Кореи Ким Чен Ын и 45-го президента США Дональда Трампа.

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Марк Сировой
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