Россия испытала боевую гиперзвуковую ракету "Циркон" – видео запуска

В России заявляют об успешных испытаниях крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон": ее запустили с фрегата ВМФ РФ "Адмирал Горшков". Об этом пишет пресс-служба Кремля.

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Утром 6 октября из акватории Белого моря впервые была выполнена стрельба "Цирконом" по морской цели в Баренцевом море. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны-оккупанта Владимиру Путину.

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По его словам, "зафиксировано прямое попадание ракеты в цель" на дальности 450 км. Максимальная высота полета ракеты была 28 км, время полета – 4,5 минуты.

СПРАВКА. "Циркон" (3M22, по коду НАТО – SS-N-33) – российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета с инерциальной навигацией и головкой самонаведения. Разработка НПО машиностроения. Основные цели – надводные корабли противника от фрегатов до авианосцев, а так же его наземные военные объекты в радиусе поражения. Длина – 8-10 м, топливо, возможно, децилин. Развивает скорость до 3 км/с, что якобы делает ее недоступной для существующих систем ПВО. Тесты проводятся с 2015 года.

В июле 2018-го в РФ начали расследовать дело о госизмене и возможной передаче сведений о гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

В том же году в США также провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты.

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