Россия испытала боевую гиперзвуковую ракету "Циркон" – видео запуска

В России заявляют об успешных испытаниях крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон": ее запустили с фрегата ВМФ РФ "Адмирал Горшков". Об этом пишет пресс-служба Кремля.
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Утром 6 октября из акватории Белого моря впервые была выполнена стрельба "Цирконом" по морской цели в Баренцевом море. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны-оккупанта Владимиру Путину.
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По его словам, "зафиксировано прямое попадание ракеты в цель" на дальности 450 км. Максимальная высота полета ракеты была 28 км, время полета – 4,5 минуты.
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