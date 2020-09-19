Трамп: Россия украла у США данные о гиперзвуковой ракете, но у нас есть оружие еще мощнее

Президент США заявил, что Россия украла данные о гиперзвуковой ракете у администрации Барака Обамы

России удалось создать гиперзвуковую ракету, потому что она воспользовалась информацией, похищенной у администрации президента Барака Обамы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к собравшимся на предвыборном митинге в штате Миннесота, передает Голос Америки.

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"Вы знаете, что у них есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета – я называю ее супер-пупер, потому что ее скорость в пять раз превышает скорость обычной ракеты… Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию… и они построили (ракету)", – заявил Трамп.

По словам президента, у США сейчас есть намного более мощное оружие.

"Самое лучшее, самое невероятное, к сожалению, самое смертоносное", – сказал он.

Трамп не назвал характеристики и вид этого оружия, сославшись на секретность.

"Мы хотели бы никогда его не использовать. Но у нас есть величайшее оружие в истории", - заявил президент США.

По его словам, этому оружию завидует весь мир, включая руководителей Китая и России, которые "знают, что у нас есть вещи, о которых они даже не слышали раньше".

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Наталия Медведева

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