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После запуска ракеты Китаем. Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 19:48
После запуска ракеты Китаем. Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвукового оружия - Фото
Пентагон (Фото - EPA)

20 октября армия США провела успешные испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия, которые послужат основой для разработки нового вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

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Испытания прошли после того, как президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу китайского гиперзвукового оружия.

Национальная лаборатория Сандиа провела испытания на базе НАСА в Уоллопсе, штат Вирджиния. Как говорят в Пентагоне, речь идет "о разработке оружия для обычного быстрого удара ВМФ (CPS) и наступательного гиперзвукового удара сухопутных войск дальнего действия (LRHW)".

Эти испытания "продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации", – говорится в заявлении Пентагона.

Летные испытания обычной гиперзвуковой ракеты Пентагон намерен провести в 2022 финансовом году, сообщает агентство.

Справка. Гиперзвуковое оружие перемещается в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука (около 6200 км/ч). Соединенные Штаты с начала 2000-х годов активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия в рамках своей программы быстрого глобального удара обычных вооружений. Такие компании, как Lockheed Martin и Raytheon Technologies, занимаются разработкой гиперзвукового оружия для США.
  • 17 октября Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар.
  • Пекин опроверг эту информацию. В КНР настаивают, что это было обычное испытание космического корабля.
  • Как пишет npr, новое оружие Китая будет иметь большое значение, поскольку оно может атаковать США с неожиданного направления – например, с Южного полюса. Противоракетная оборона и радары США направлены на Северный полюс, стандартный маршрут межконтинентальных баллистических ракет, поэтому страна будет уязвима для удара с противоположного направления.

Вадим Ребрина
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гиперзвуковое оружие США армия вооружение пентагон
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