После запуска ракеты Китаем. Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

20 октября армия США провела успешные испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия, которые послужат основой для разработки нового вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

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Испытания прошли после того, как президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу китайского гиперзвукового оружия.

Национальная лаборатория Сандиа провела испытания на базе НАСА в Уоллопсе, штат Вирджиния. Как говорят в Пентагоне, речь идет "о разработке оружия для обычного быстрого удара ВМФ (CPS) и наступательного гиперзвукового удара сухопутных войск дальнего действия (LRHW)".

Эти испытания "продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации", – говорится в заявлении Пентагона.

Летные испытания обычной гиперзвуковой ракеты Пентагон намерен провести в 2022 финансовом году, сообщает агентство.

Справка. Гиперзвуковое оружие перемещается в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука (около 6200 км/ч). Соединенные Штаты с начала 2000-х годов активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия в рамках своей программы быстрого глобального удара обычных вооружений. Такие компании, как Lockheed Martin и Raytheon Technologies, занимаются разработкой гиперзвукового оружия для США.

17 октября Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар.

Пекин опроверг эту информацию. В КНР настаивают, что это было обычное испытание космического корабля.

Как пишет npr, новое оружие Китая будет иметь большое значение, поскольку оно может атаковать США с неожиданного направления – например, с Южного полюса. Противоракетная оборона и радары США направлены на Северный полюс, стандартный маршрут межконтинентальных баллистических ракет, поэтому страна будет уязвима для удара с противоположного направления.

Вадим Ребрина

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