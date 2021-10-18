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Китай опроверг запуск гиперзвуковой ракеты. Пекин утверждает, что это был корабль

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 17:16
Китай опроверг запуск гиперзвуковой ракеты. Пекин утверждает, что это был корабль - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA

Пекин опроверг сообщения о том, что в начале этого года Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. В КНР настаивают, что это было обычное испытание космического корабля, пишет BBC.

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Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сообщил на брифинге, что в июле было проведено плановое испытание для проверки различных типов технологий многоразовых космических аппаратов.

"Это была не ракета, это был космический корабль. Это имеет большое значение для снижения стоимости использования космических аппаратов", – сказал он.

Лицзянь добавил, что многие страны проводили подобные испытания в прошлом. Когда его спросили, считает ли он публикацию Financial Times неточной, чиновник ответил утвердительно.

  • Сейчас наблюдается рост напряженности между США и Китаем по вопросу Тайваня, который возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от КНР. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть. Украина официально считает Тайвань частью КНР.



Вадим Ребрина
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Китай ядерное оружие ракета
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