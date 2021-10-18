Китай опроверг запуск гиперзвуковой ракеты. Пекин утверждает, что это был корабль
Пекин опроверг сообщения о том, что в начале этого года Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. В КНР настаивают, что это было обычное испытание космического корабля, пишет BBC.
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Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сообщил на брифинге, что в июле было проведено плановое испытание для проверки различных типов технологий многоразовых космических аппаратов.
"Это была не ракета, это был космический корабль. Это имеет большое значение для снижения стоимости использования космических аппаратов", – сказал он.
Лицзянь добавил, что многие страны проводили подобные испытания в прошлом. Когда его спросили, считает ли он публикацию Financial Times неточной, чиновник ответил утвердительно.
- Сейчас наблюдается рост напряженности между США и Китаем по вопросу Тайваня, который возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от КНР. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть. Украина официально считает Тайвань частью КНР.
- 24 июня 2021-го власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем. 2 октября военно-воздушные силы Китая направили 38 самолетов в зону противовоздушной обороны острова. 4 октября в зону противовоздушной обороны Тайваня вошли 56 китайских военных самолетов.
- 6 октября после разговора Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином сообщалось, что США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение на фоне роста напряженности между Пекином и Тайбэем.
- 17 октября Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар.
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