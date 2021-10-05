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Полсотни боевых самолетов: Тайвань сообщил о рекордном вторжении воздушных сил Китая

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 13:04
Полсотни боевых самолетов: Тайвань сообщил о рекордном вторжении воздушных сил Китая - Фото
Китайский бомбардировщик H-6 (Фото: Taiwan ministry of national defence/EPA)

В понедельник 56 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным властей Тайваня, в дневное время были зафиксированы 52 китайских самолета, из которых 36 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета и два самолета наблюдения. Вечером после наступления темноты стало известно о еще четырех истребителях.

В ответ министерство обороны Тайваня заявило, что передало предупреждение китайским летчикам и развернуло зенитно-ракетные комплексы.

Всего 149 самолетов ВВС Китая за четыре дня пересекли зону ПВО Тайваня. Это самый высокий показатель, зарегистрированный в этом году, пишет издание.

Как сообщает France24, зона ПВО – это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня. Она охватывает гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и охватывает часть материка.

В понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что Китай "решительно подавит все попытки добиться независимости Тайваня". Она также обвинила США в нарушении "принципа одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР.

СПРАВКА. Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от Китая. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть, если потребуется, силой. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Британский фрегат прошел через Тайваньский пролив, Китай ответил неожиданно мягко

Елизавета Кумбер
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Китай вторжение тайвань боевой самолет
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