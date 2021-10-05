Полсотни боевых самолетов: Тайвань сообщил о рекордном вторжении воздушных сил Китая

В понедельник 56 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным властей Тайваня, в дневное время были зафиксированы 52 китайских самолета, из которых 36 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета и два самолета наблюдения. Вечером после наступления темноты стало известно о еще четырех истребителях.

В ответ министерство обороны Тайваня заявило, что передало предупреждение китайским летчикам и развернуло зенитно-ракетные комплексы.

Всего 149 самолетов ВВС Китая за четыре дня пересекли зону ПВО Тайваня. Это самый высокий показатель, зарегистрированный в этом году, пишет издание.

Как сообщает France24, зона ПВО – это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня. Она охватывает гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и охватывает часть материка.

В понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что Китай "решительно подавит все попытки добиться независимости Тайваня". Она также обвинила США в нарушении "принципа одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР.

СПРАВКА. Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от Китая. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть, если потребуется, силой. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

24 июня 2021-го власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.

10 августа стало известно, что Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия представительства Тайваня.

2 октября военно-воздушные силы Китая направили 38 самолетов в зону противовоздушной обороны острова.

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Елизавета Кумбер

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