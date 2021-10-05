Полсотни боевых самолетов: Тайвань сообщил о рекордном вторжении воздушных сил Китая
В понедельник 56 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщает The Guardian.
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По данным властей Тайваня, в дневное время были зафиксированы 52 китайских самолета, из которых 36 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета и два самолета наблюдения. Вечером после наступления темноты стало известно о еще четырех истребителях.
В ответ министерство обороны Тайваня заявило, что передало предупреждение китайским летчикам и развернуло зенитно-ракетные комплексы.
Всего 149 самолетов ВВС Китая за четыре дня пересекли зону ПВО Тайваня. Это самый высокий показатель, зарегистрированный в этом году, пишет издание.
Как сообщает France24, зона ПВО – это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня. Она охватывает гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и охватывает часть материка.
В понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что Китай "решительно подавит все попытки добиться независимости Тайваня". Она также обвинила США в нарушении "принципа одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР.
- 24 июня 2021-го власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.
- 10 августа стало известно, что Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия представительства Тайваня.
- 2 октября военно-воздушные силы Китая направили 38 самолетов в зону противовоздушной обороны острова.
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