Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина: поссорились из-за Тайваня

Китай отзывает посла из Литвы для консультаций и требует от Вильнюса отозвать посла из Пекина, сообщает LRT. Дипломатический конфликт возник из-за решения Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.

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В МИД Китая заявили, что разрешение Тайваню открыть представительство от своего имени, которое дали власти Литвы, нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности КНР.

"Китай решил отозвать посла в Литве и требует от властей Литвы отозвать своего посла в Китае", – говорится в заявлении китайского МИД.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва сама решает, с какими странами ей развивать отношения, но надеется, что Китай изменит решение об отзыве посла. В МИД Литвы заявили, что сожалеют о таком шаге Китая и подчеркнули, что, уважая принцип целостности Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и с другими странами.

Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в июле 2021 года. Впервые будет использовано название "представительство Тайваня", обычно использовалась формулировка "представительство Тайбэя" (столицы Тайваня).

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

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