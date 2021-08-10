UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина: поссорились из-за Тайваня

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 17:25
Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина: поссорились из-за Тайваня - Фото
Посольство Китая в Вильнюсе (Фото – Valda Kalnina, EPA)

Китай отзывает посла из Литвы для консультаций и требует от Вильнюса отозвать посла из Пекина, сообщает LRT. Дипломатический конфликт возник из-за решения Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В МИД Китая заявили, что разрешение Тайваню открыть представительство от своего имени, которое дали власти Литвы, нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности КНР.

"Китай решил отозвать посла в Литве и требует от властей Литвы отозвать своего посла в Китае", – говорится в заявлении китайского МИД.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва сама решает, с какими странами ей развивать отношения, но надеется, что Китай изменит решение об отзыве посла. В МИД Литвы заявили, что сожалеют о таком шаге Китая и подчеркнули, что, уважая принцип целостности Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и с другими странами.

Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в июле 2021 года. Впервые будет использовано название "представительство Тайваня", обычно использовалась формулировка "представительство Тайбэя" (столицы Тайваня).

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отзыв посла Китай литва тайвань
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 