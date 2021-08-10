Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина: поссорились из-за Тайваня
Китай отзывает посла из Литвы для консультаций и требует от Вильнюса отозвать посла из Пекина, сообщает LRT. Дипломатический конфликт возник из-за решения Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.
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В МИД Китая заявили, что разрешение Тайваню открыть представительство от своего имени, которое дали власти Литвы, нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности КНР.
"Китай решил отозвать посла в Литве и требует от властей Литвы отозвать своего посла в Китае", – говорится в заявлении китайского МИД.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва сама решает, с какими странами ей развивать отношения, но надеется, что Китай изменит решение об отзыве посла. В МИД Литвы заявили, что сожалеют о таком шаге Китая и подчеркнули, что, уважая принцип целостности Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и с другими странами.
Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в июле 2021 года. Впервые будет использовано название "представительство Тайваня", обычно использовалась формулировка "представительство Тайбэя" (столицы Тайваня).
- В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.
- В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.
- 28 января 2021 года в Китае допустили возможность войны из-за попыток Тайваня добиться официальной независимости.
- 8 апреля Китай провел учения авианосной группы недалеко от Тайваня.
- 24 июня власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.
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