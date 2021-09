Британский фрегат прошел через Тайваньский пролив, Китай ответил неожиданно мягко

Фрегат ВМС Великобритании HMS Richmond вошел в Тайваньский пролив сегодня, 27 сентября 2021 года, жесткой реакции Китая не последовало. Об этом сообщает Reuters.

Сообщение о проходе HMS Richmond через Тайваньский пролив опубликовано в Twitter корабля. "После напряженного периода работы с партнерами и союзниками в Восточно-Китайском море мы сейчас на пути через Тайваньский пролив, чтобы посетить Вьетнам и Вьетнамский народный флот", – говорится в сообщении.

After a busy period working with partners and allies in the East China Sea, we are now en route through the Taiwan Strait to visit #Vietnam and the Vietnam People's Navy. #CSG21 International by design pic.twitter.com/0bys9eYY42