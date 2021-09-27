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Британский фрегат прошел через Тайваньский пролив, Китай ответил неожиданно мягко

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 13:12
Британский фрегат прошел через Тайваньский пролив, Китай ответил неожиданно мягко - Фото
HMS Richmond в Индонезии (Фото – Royal Navy)

Фрегат ВМС Великобритании HMS Richmond вошел в Тайваньский пролив сегодня, 27 сентября 2021 года, жесткой реакции Китая не последовало. Об этом сообщает Reuters.

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Сообщение о проходе HMS Richmond через Тайваньский пролив опубликовано в Twitter корабля. "После напряженного периода работы с партнерами и союзниками в Восточно-Китайском море мы сейчас на пути через Тайваньский пролив, чтобы посетить Вьетнам и Вьетнамский народный флот", – говорится в сообщении.

Китай обычно жестко реагирует на появление в Тайваньском проливе военных кораблей США, отмечают журналисты, но сейчас пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чунин ограничилась заявлением о надеждах Китая, что "соответствующие страны могут сделать больше для укрепления взаимного доверия между странами и подлинному поддержанию мира и стабильности в регионе".

HMS Richmond дислоцирован в Восточно-Китайском море для участия в операциях по обеспечению режима санкций против Северной Кореи.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.
Денис Юдин
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Тайваньский пролив вмс Великобритании HMS Richmond
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