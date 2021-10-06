США и Китай будут соблюдать соглашение по Тайваню – Байден

США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение на фоне роста напряженности между Пекином и Тайбэем. Об этом заявил президент США Джо Байден после разговора с генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

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"Я говорил с Си Цзиньпином о Тайване. Мы согласны ... мы будем соблюдать тайваньское соглашение. Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения", – заявил Байден.

Байден не уточнил, какое именно соглашение имелось в виду. Журналисты предполагают, что речь о признании со стороны США существования одного Китая при условии, что судьба Тайваня будет решаться исключительно мирными средствами.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

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Денис Юдин

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