Северокорейский перебежчик, бежавший назад в КНДР, столкнулся с бедностью в Южной Корее

Северокорейский перебежчик, который на прошлой неделе бежал обратно в КНДР, столкнулся с финансовыми трудностями в Южной Корее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц и СМИ. Это вызвало новые дискуссии о том, как с перебежчиками из Северной Кореи обращаются в их новой жизни.

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Военные Южной Кореи идентифицировали человека, которому удалось пересечь хорошо охраняемую демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, как северокорейца, который перешел на юг в таком же районе чуть более года назад.

По словам военного чиновника, перебежчику было около 30 лет. Он работал дворником, жил бедно, денег на жизнь не хватало.

"Я бы сказал, что его можно классифицировать как низший класс, едва зарабатывающий на жизнь", – сказал чиновник, отказавшись сообщить подробности.

Официальные лица Северной Кореи не прокомментировали инцидент, государственные СМИ также не сообщили о нем.

В полиции Южной Кореи от комментариев отказались. Чиновник Министерства объединения, занимающийся трансграничными делами, сказал, что перебежчик получил государственную поддержку в вопросах личной безопасности, жилья, лечения и трудоустройства.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что мужчина мало общался с соседями. За день до пересечения границы соседи видели, что он выбросил свои вещи.

"В то утро он выносил матрас и постельное белье на свалку, и это было странно, потому что они были слишком новыми. Я думал о том, чтобы попросить его отдать это нам, но в итоге не сделал этого, потому что мы никогда не здоровались друг с другом", – сказал один из соседей.

Агентство пишет, что, по состоянию на сентябрь 2021 года, около 33 800 северокорейцев бежали в Южную Корею.

По данным Министерства объединения, с 2012 года только 30 перебежчиков вернулись на Север. Но перебежчики и активисты говорят, что таких случаев, возможно, было гораздо больше.

Около 56% перебежчиков относятся к категории лиц с низким доходом, согласно данным министерства. Около 25% получают национальные субсидии, что в шесть раз больше, чем в южнокорейском обществе в целом.

Согласно одному из соцопросов, опубликованному в прошлом месяце, около 18% из 407 опрошенных перебежчиков заявили, что готовы вернуться на Север, большинство из них сослались на ностальгию.

"Существует комплекс факторов, включая тоску по семьям, оставшимся на Севере, а также эмоциональные и экономические трудности, которые возникают при переселении", – сказал чиновник Министерства объединения, пообещав пересмотреть политику и улучшить поддержку перебежчиков.

2 января неизвестный из Южной Кореи пересек укрепленную границу с КНДР. Это редкий случай побега в Северную Корею, а не наоборот.

В Минобороны Южной Кореи сообщили, что он был перебежчиком с Севера.

Вадим Ребрина

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