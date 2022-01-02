Редкое явление. Неизвестный бежал из Южной Кореи в КНДР

Житель Южной Кореи пересек укрепленную границу с КНДР. Это редкий случай побега в Северную Корею, а не наоборот, сообщает Reuters со ссылкой на южнокрейских военных.

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Мужчину обнаружили вечером в субботу, 1 января. Задержать его не смогли. Также неизвестна его личность.

Военные говорят, что не могут подтвердить, жив ли нарушитель. Они отправили на Север сообщение по спецлинии.

Yonhap уточняет, что человек был замечен движущимся на север через военную демаркационную линию около 22:40, через 80 минут после того, как был обнаружен аппаратурой наблюдения.

Это произошло несмотря на обещание южнокорейских военных перестроить свою систему защиты границы с помощью более мощного оборудования для наблюдения.

В феврале прошлого года северокорейский житель незамеченным переплыл на юг. В ноябре 2020 года еще один гражданин Северной Кореи незаконно пересек межкорейскую границу.

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Вадим Ребрина

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