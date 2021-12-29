Ким Чен Ын заметно похудел. В КНДР говорят, что он ест меньше "ради страны"

Лидер КНДР Ким Чен Ын на новых фотографиях, опубликованных вчера северокорейскими государственными СМИ, выглядит стройнее, чем когда-либо. Об этом пишет The Daily Mail.

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Фотографии были сделаны во время ключевого собрания правящей партии, на котором правительственные чиновники обсуждали, "как вести борьбу нашей партии и народа к следующему этапу победы".

Сейчас Северная Корея борется с усугубляющимся экономическим кризисом, вызванным Covid-19, санкциями и стихийными бедствиями.

Власти КНДР настаивают на том, что Ким здоров, просто он стал меньше есть "ради страны", которая терпит острую нехватку продовольствия. Государственное телевидение заявило, что "истощенное" состояние Кима "разбивает сердца нашего народа".

В октябре Ким сказал гражданам страны, что они будут есть меньше, пока КНДР не откроет границу с Китаем в 2025 году. В ООН подсчитали, что только в этом году Северной Корее не хватает примерно 860 000 тонн продовольствия.

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Вадим Ребрина

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