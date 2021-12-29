UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ким Чен Ын заметно похудел. В КНДР говорят, что он ест меньше "ради страны"

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 23:18
Ким Чен Ын заметно похудел. В КНДР говорят, что он ест меньше
Ким Чен Ын в декабре 2021 года (фото - EPA)

Лидер КНДР Ким Чен Ын на новых фотографиях, опубликованных вчера северокорейскими государственными СМИ, выглядит стройнее, чем когда-либо. Об этом пишет The Daily Mail.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фотографии были сделаны во время ключевого собрания правящей партии, на котором правительственные чиновники обсуждали, "как вести борьбу нашей партии и народа к следующему этапу победы".

Сейчас Северная Корея борется с усугубляющимся экономическим кризисом, вызванным Covid-19, санкциями и стихийными бедствиями.

Власти КНДР настаивают на том, что Ким здоров, просто он стал меньше есть "ради страны", которая терпит острую нехватку продовольствия. Государственное телевидение заявило, что "истощенное" состояние Кима "разбивает сердца нашего народа".

Ким Чен Ын заметно похудел. В КНДР говорят, что он ест меньше "ради страны"

В октябре Ким сказал гражданам страны, что они будут есть меньше, пока КНДР не откроет границу с Китаем в 2025 году. В ООН подсчитали, что только в этом году Северной Корее не хватает примерно 860 000 тонн продовольствия.

Читайте также: Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на людях и развеяла беспокойные слухи: фото



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ким чен ын кндр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 