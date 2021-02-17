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Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на людях и развеяла беспокойные слухи: фото

17.02.2021, 17:26
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на людях и развеяла беспокойные слухи: фото - Фото
Ли Соль Джу и Ким Чен Ын (Фото: EPA-EFE/KCNA)

Во вторник, 16 февраля, Ли Соль Джу – жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – впервые за год появилась на публике. Об этом сообщает BBC со ссылкой на госСМИ КНДР.

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Ли Соль Джу и Ким Чен Ын (Фото: EPA-EFE/KCNA)

Как отмечается, Ли Соль Джу присоединилась к мужу на концерте в Художественном театре Мансудэ, посвященном дню рождения его покойного отца и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

В прошлом Ли часто сопровождала Кима на крупных мероприятиях, но с января 2020 года ее не видели.

Ее отсутствие породило беспокойство о ее здоровье, а также слухи о возможной беременности.

По данным разведки Южной Кореи, что Ли избегала появляться на публике из-за опасений по поводу COVID-19 и, возможно, проводила время со своими детьми.

Северная Корея официально не сообщала о случаях COVID-19, хотя эксперты считают, что это маловероятно.

На фотографиях в театре запечатлены улыбающиеся Ли и Ким, также зафиксировано отсутствие масок и мер социального дистанцирования.

Ли Соль Джу и Ким Чен Ын (Фото: EPA-EFE/KCNA)

Ли Соль Джу происходит из семьи высшего класса, где ее отец – профессор, а мать – акушер.

По сообщениям СМИ, Ли, которой 31 год, ранее была певицей в Unhasu Orchestra – элитной труппе, члены которой утверждаются правительством.

Как полагают, вышла замуж за Кима в 2009 году – брак был организован Ким Чен Иром после того, как он перенес инсульт в 2008 году.

По данным южнокорейской разведки, у пары трое детей.

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Наталия Медведева
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ким чен ын Ли Соль Чжу кндр северная корея
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