Минобороны Южной Кореи: Мужчина, который сбежал в Северную Корею, был перебежчиком оттуда

Неизвестный мужчина, который вчера пересек укрепленную границу с КНДР, предположительно является перебежчиком из Северной Кореи. Он сбежал оттуда более года назад, сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

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На основе видеозаписей с камер наблюдения в Минобороны Южной Кореи предположили, что человек, который совершил побег в КНДР, сбежал оттуда на юг в ноябре 2020-го.

При этом в ведомстве уточнили, что факты "все еще проверяются". Сейчас они работают над опознанием этого человека и пытаются узнать, жив ли он.

Вчера житель Южной Кореи пересек укрепленную границу с КНДР. Это редкий случай побега в Северную Корею, а не наоборот.

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Владислав Сердюк

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