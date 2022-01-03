Минобороны Южной Кореи: Мужчина, который сбежал в Северную Корею, был перебежчиком оттуда
03.01.2022, 13:46
Фото: EPA
Неизвестный мужчина, который вчера пересек укрепленную границу с КНДР, предположительно является перебежчиком из Северной Кореи. Он сбежал оттуда более года назад, сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
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На основе видеозаписей с камер наблюдения в Минобороны Южной Кореи предположили, что человек, который совершил побег в КНДР, сбежал оттуда на юг в ноябре 2020-го.
При этом в ведомстве уточнили, что факты "все еще проверяются". Сейчас они работают над опознанием этого человека и пытаются узнать, жив ли он.
- Вчера житель Южной Кореи пересек укрепленную границу с КНДР. Это редкий случай побега в Северную Корею, а не наоборот.
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