КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря, вероятно – ракету
05.01.2022, 09:41
Телевидение Южной Кореи (Фото – EPA)
Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в море, вероятно, это была баллистическая ракета. Об этом заявили Минобороны Японии и Южной Кореи, сообщает агентство AP.
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Как говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, это первый запуск после двухмесячного перерыва.
Министерство обороны Японии ищет обломки ракеты в море.
За 10 лет правления Ким Чен Ына КНДР испытывала баллистические ракеты 62 раза. В 2021 году лидер Северной Кореи пообещал "дальнейшее усиление военного потенциала" страны.
- 11 и 12 сентября 2021 года КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.
- 15 сентября Северная Корея провела испытание баллистических ракет, осуществив запуск с поезда.
- 29 сентября Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием Hwasong-8.
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