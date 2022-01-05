UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря, вероятно – ракету

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 09:41
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря, вероятно – ракету - Фото
Телевидение Южной Кореи (Фото – EPA)

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в море, вероятно, это была баллистическая ракета. Об этом заявили Минобороны Японии и Южной Кореи, сообщает агентство AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, это первый запуск после двухмесячного перерыва.

Министерство обороны Японии ищет обломки ракеты в море.

За 10 лет правления Ким Чен Ына КНДР испытывала баллистические ракеты 62 раза. В 2021 году лидер Северной Кореи пообещал "дальнейшее усиление военного потенциала" страны. 

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ким чен ын запуск кндр баллистическая ракета
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 