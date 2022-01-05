КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря, вероятно – ракету

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в море, вероятно, это была баллистическая ракета. Об этом заявили Минобороны Японии и Южной Кореи, сообщает агентство AP.

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Как говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, это первый запуск после двухмесячного перерыва.

Министерство обороны Японии ищет обломки ракеты в море.

За 10 лет правления Ким Чен Ына КНДР испытывала баллистические ракеты 62 раза. В 2021 году лидер Северной Кореи пообещал "дальнейшее усиление военного потенциала" страны.

11 и 12 сентября 2021 года КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.

15 сентября Северная Корея провела испытание баллистических ракет, осуществив запуск с поезда.

29 сентября Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием Hwasong-8.

Александр Матвиенко

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