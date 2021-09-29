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Северная Корея объявила о пуске новой гиперзвуковой ракеты

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 23:44
Северная Корея объявила о пуске новой гиперзвуковой ракеты - Фото
Ракета Hwasong-8 (Фото: EPA-EFE/KCNA)

Северная Корея заявила, что 28 сентября успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием Hwasong-8. Об этом сообщает BBC.

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По информации северокорейских госСМИ, что новая ракета – одна из пяти наиболее важных новых систем вооружений, упомянутых в пятилетнем плане военного развития страны.

В КНДР назвали Hwasong-8 "стратегическим оружием", что обычно означает, что ракета обладает ядерным потенциалом.

Испытания ракеты провели в провинции Чагандо: проверяли навигационный контроль и маневренность ракеты, а также аэродинамические показатели установленной на ней боеголовки и впервые представленную "топливную ампулу", которая облегчает использование оружия в полевых условиях.

В январе лидер  КНДР Ким Чен Ын заявил, что ученые завершили исследования по разработке гиперзвуковых планирующих боеголовок. Тест 28 сентября стал первым для этой новой системы.

В то же время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что, по их мнению, эта гиперзвуковая ракета все еще находится на ранней стадии разработки, и потребуется значительный период времени, прежде чем ее можно будет развернуть в боевых условиях. Они добавили, что и Южная Корея, и США в настоящее время способны обнаруживать и перехватывать такие ракеты.

Читайте также: Северная Корея увеличивает производство оружейного урана – CNN

Наталия Медведева
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кндр ядерное оружие
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