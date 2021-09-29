Северная Корея объявила о пуске новой гиперзвуковой ракеты

Северная Корея заявила, что 28 сентября успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием Hwasong-8. Об этом сообщает BBC.

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По информации северокорейских госСМИ, что новая ракета – одна из пяти наиболее важных новых систем вооружений, упомянутых в пятилетнем плане военного развития страны.

В КНДР назвали Hwasong-8 "стратегическим оружием", что обычно означает, что ракета обладает ядерным потенциалом.

Испытания ракеты провели в провинции Чагандо: проверяли навигационный контроль и маневренность ракеты, а также аэродинамические показатели установленной на ней боеголовки и впервые представленную "топливную ампулу", которая облегчает использование оружия в полевых условиях.

В январе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ученые завершили исследования по разработке гиперзвуковых планирующих боеголовок. Тест 28 сентября стал первым для этой новой системы.

В то же время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что, по их мнению, эта гиперзвуковая ракета все еще находится на ранней стадии разработки, и потребуется значительный период времени, прежде чем ее можно будет развернуть в боевых условиях. Они добавили, что и Южная Корея, и США в настоящее время способны обнаруживать и перехватывать такие ракеты.

11 и 12 сентября КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.

15 сентября Северная Корея провела испытание баллистических ракет, осуществив запуск с поезда.

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Наталия Медведева

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